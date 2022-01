Tokyo, 26 janvier (VNA) - La société vietnamienne Hasu No Hana a signé le 25 janvier un accord avec la Sarl de produits de beauté Nikko du Japon pour distribuer exclusivement les boissons au collagène de ce dernier au Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature tenue à Nagoya, le directeur de Hasu No Hana, Nguyen Van Giap, a déclaré que le Vietnam connaissait une demande croissante de produits à base de collagène, mais que la majorité des produits disponibles au Vietnam sont d'origine inconnue sans garantie de qualité.Hasu No Hana souhaite donc proposer aux consommateurs vietnamiens des produits de haute qualité fabriqués selon des normes japonaises strictes, a déclaré Nguyen Van Giap.

Iwao Kanoh, directeur général de Nikko, a déclaré que Nikko, dont le siège est à Nagoya, dirige une entreprise pharmaceutique depuis plus de 50 ans avec de nombreux produits privilégiés par le marché japonais.Hasu No Hana est la première société étrangère autorisée par Nikko en tant que revendeur exclusif en Asie du Sud-Est, a-t-il noté. Fondée en 2019, Hasu No Hana a ses bureaux principaux à Tokyo et une succursale à Hanoï. La société est le seul distributeur de nombreux produits de beauté en provenance du Japon.Fondée en 1970, Nikko produit des boissons saines, telles que celles contenant du collagène, du calcium-magnésium, du placenta et d'autres vitamines.- VNA