Hanoi (VNA) - La sénatrice Catherine Deroche, présidente du groupe d’amitié France-Vietnam au Sénat français, a salué les liens dynamiques qui se consolident constamment entre les deux pays, à l’occasion de la visite officielle en France du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

La sénatrice Catherine Deroche, présidente du groupe d’amitié France-Vietnam au Sénat français. Photo : VNA

La France attache une grande importance au partenariat stratégique étroit avec le Vietnam depuis 2013 et le gouvernement français facilite toujours la mise en œuvre de nombreux projets bilatéraux, a-t-elle déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Elle a estimé que que dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), les deux pays doivent renforcer leurs relations multiformes pour relever ensemble de nombreux défis.Selon la sénatrice Catherine Deroche, les deux pays peuvent s’appuyer sur leurs relations de coopération de longue date, déjà très développées, pour réaliser de nouveaux projets.Les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans des domaines tels que l’adaptation aux changements climatiques, le développement urbain durable, la gestion des ressources en eau, la planification de l’utilisation des terres, la préservation et la promotion des valeurs des patrimoines culturels et naturels, la protection sociale, sanitaire et culturelle.La sénatrice a estimé que la visite officielle en France du Premier ministre Pham Minh Chinh ouvra la voie à la reprise des visites de haut niveau entre les deux pays après une période de stagnation due à l’épidémie de Covid-19.À l’égard de la lutte contre le Covid-19 au Vietnam, elle a déclaré que le Vietnam a tellement bien géré les premières vagues épidémiques, et qu’à long terme, les deux parties doivent développer leur coopération dans le domaine de la santé.Catherine Deroche a observé que les mutations économiques, industrielles et sociales du Vietnam, l’économie en croissance, l’émergence d’une classe moyenne, la forte demande d’infrastructures et le développement du secteur privé fera du Vietnam un partenaire commercial potentiel. Des opportunités s’ouvrent aux entreprises françaises dans les secteurs de l’énergie, de l’aviation, de l’environnement et de la logistique.Elle a également souligné que la France reste très attentive à la situation en Mer Orientale et ferme sur sa position de règlement pacifique des différends sur la base du respect du droit international, de la liberté de navigation et de survol conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. – VNA