Soc Trang, 10 avril (VNA) - La vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyen Thi Thu Ha, a rendu visite le 10 avril et a félicité les Khmers de la province méridionale de Soc Trang pour leur fête traditionnelle du Nouvel An Chol Chnam Thmay.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Thi Thu Ha a exprimé sa joie du développement local, avec le taux de ménages khmers pauvres ramené à environ 4,5%.



Elle a souhaité une bonne année à tous les moines bouddhistes, nonnes et Khmers de la province et a estimé qu'ils maintiendraient la tradition du patriotisme et se joindraient aux autorités locales et aux résidents pour accomplir des tâches socio-économiques cette année.



A cette occasion, elle a remis 100 cadeaux à des dignitaires bouddhistes locaux et à des personnalités de la communauté khmère.



Les Khmers représentent désormais plus de 31% de la population de la province.

Le Chol Chnam Thmây (qui signifie en langue khmère "entrée dans l’année nouvelle" célébrée au mois d’avril), est l’une des plus importantes fêtes de l’année pour l’ethnie khmère. La fête dure trois jours et les dates sont fixées chaque année selon l’astrologie.



Le festival est une manifestation des aspirations du peuple khmer, comme de nombreux autres groupes ethniques, à chasser les infortunes de l’année passée et à recevoir le bonheur et la prospérité de l’An débutant. – VNA