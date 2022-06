Les députés travaillent le 6 juin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) poursuit sa 3e session avec plusieurs questions importantes au menu durant cette semaine.

Lundi 6 juin, au matin, les députés écoutent des documents et rapports concernant les projets de construction d'autoroutes Chau Doc - Can Tho - Soc Trang (première phase) ; Khanh Hoa - Buon Ma Thuot (première phase); Bien Hoa - Vung Tau (première phase); ainsi que les projets d’investissement dans la rocade Nº3 de Ho Chi Minh-Ville et celle Nº4 de Hanoï. Ils vont ensuite discuter en groupe de ces contenus.

Dans l'après-midi du 6 juin, l'Assemblée nationale votera une résolution sur son programme de supervision en 2023, en plus d'évaluer la mise en œuvre de la Résolution n°66/2013/QH13 et le plan de mise en œuvre du projet de la route Ho Chi Minh dans la phase suivante.- VNA