Hanoï (VNA) - Selon les données du Département général des douanes, les exportations de produits aquatiques au premier trimestre 2023 sont estimées à environ 1,85 milliard de dollars, en baisse de 27 % en rythme annuel.

Les exportations de crevettes ont rapporté 577 millions de dollars au premier trimestre 2023. Photo: thepangroup



Les exportations de crevettes ont rapporté 577 millions de dollars, devant celles de pangasius, 447 millions, et de thon, 179 millions, soit une baisse respective de 40 %, 32 % et 31 %. Les céphalopodes ont également diminué, de 8 %, atteignant 54 millions de dollars. En revanche, les poissons marins ont encore légèrement augmenté de 3 %, à 435 millions de dollars.



Le marché mondial est toujours fortement affecté par l'inflation et le ralentissement économique, entraînant une baisse de la demande et des prix à l'importation.



Il est prévu un redressement progressif des exportations de produits aquatiques à partir du deuxième trimestre grâce aux foires internationales aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE).



Les exportations de crevettes reprendront lentement en raison de la concurrence féroce avec l'Inde, l'Équateur et l'Indonésie. Les pangasius seront meilleurs dans le contexte d'inflation et de déclin économique sur de nombreux marchés, et de plus grandes opportunités avec la réouverture complète de la Chine.



Les exportations de poissons marins continuent d'augmenter, notamment saumon, cabillaud et goberge. Les grands marchés tels que les États-Unis et l'UE auront tendance à augmenter la vente de produits "traditionnels" dans les supermarchés pour les consommateurs asiatiques. Par conséquent, les exportations de produits séchés (poissons, crevettes, calmars), de nuoc nam (sauce de poisson), de croquettes de poisson et produits en conserve augmenteront.



La Chine redeviendra le plus grand marché à l'export, mais la pression concurrentielle sera grande car les exportateurs et les commerçants d'autres pays se concentrent également sur ce marché après son ouverture. Les exportations vers l'UE, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud seront difficiles en raison de l'inflation qui diminue les dépenses de consommation et la baisse des prix moyens par rapport à l'année précédente.



Actuellement, la tendance de consommation des produits aquatiques se concentre sur les produits bons pour la santé, respectueux de l'environnement, favorisant l'économie circulaire. Le Vietnam présente à cet égard de nombreux avantages. -CPV/VNA