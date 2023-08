Londres (VNA) - La professeure vietnamienne Nguyên Thi Kim Thanh, à l’University College London (UCL) au Royaume-Uni, s’est vu décerner le prestigieux prix Thomas Graham 2023 de la Société Royale de Chimie (RSC) - le consortium de la Society of Chemical Industry (SCI).

La professeure Nguyên Thi Kim Thanh (centre) à l’University College London (UCL). Photo: VNA

Le Thomas Graham est l’un des trois prix nobles du consortium SCI/RSC pour reconnaître et honorer des chercheurs exceptionnels contemporains pour leurs recherches sur la formulation et la science des colloïdes.S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Royaume-Uni, l’heureuse lauréate a déclaré que le prix Thomas Graham pour la science des colloïdes est une reconnaissance de grande envergure pour la recherche sur la technologie des nanomatériaux qu’elle a poursuivie tout au long de sa carrière de 22 ans.Elle a exprimé l’espoir que ce prix encouragera et inspirera les jeunes scientifiques en général à poursuivre leurs rêves et contribuera à améliorer le prestige des intellectuels et scientifiques vietnamiens dans la communauté scientifique internationale.La professeure Nguyên Thi Kim Thanh est l’un des intellectuels vietnamiens de renommée mondiale, qui est le premier professeur vietnamien à l’UCL depuis 2013, et un académicien de quatre instituts scientifiques spécialisés au Royaume-Uni.Avec une longue histoire de réalisations scientifiques prestigieuses, elle a remporté de nombreux prix nobles d’organisations scientifiques et d’académies prestigieuses dans le monde.En février de cette année, elle a reçu le Distinguished Women in Chemistry/Chemical Engineering Awards de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC), une organisation non gouvernementale siégeant à Zurich, créée en 1919 qui s’intéresse aux progrès en chimie, chimie physique, biochimie. – VNA