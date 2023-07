La statue du roi Quang Trung sur la montagne Ban. (Photo: edsvn)

Hanoï, 4 juillet (VNA) - Au cours de la deuxième phase des fouilles archéologiques de la montagne Ban dans la province centrale de Hue, des experts ont publié des données sur l'échelle et la structure de la plate-forme d'adoration du ciel de la dynastie des Tay Son (1778 -1802).La montagne Ban, située dans le quartier An Tay de la ville de Hue, est un vestige rare de la dynastie des Tay Son. Il a été désigné site historique national en 1988.Cette excavation a permis de révéler plus de choses sur la taille et la structure originale de la plate-forme sur Ban Mountain. Ces reliques importantes serviront de base à la province pour que la montagne Ban soit nommée site historique national spécial.La plate-forme a été construite pour former trois étages conformément à la philosophie des trois éléments, représentant le ciel, la terre et les humains.Les résultats des fouilles ont permis de déterminer que c'est le lieu où un chef du soulèvement paysan, Nguyen Hue, fut couronné roi Quang Trung. C'est également là que la détermination à chasser 29 000 envahisseurs chinois Qing a commencé, entraînant la victoire retentissante du Vietnam au printemps 1789.Les archéologues pensent que la plate-forme a été construite pendant la période Tay Son.Elle symbolise l'importance d'accéder au trône.En termes de méthodes de construction, l'équipe d'excavation a découvert que la montagne Ban elle-même avait été creusée, créant trois étages distincts.Parce que le chantier était inégal, il avait été nivelé avec de la latérite, de l'argile jaune pure ou un mélange de petits cailloux et de pierre concassée pour créer une surface plane.Les architectes de cette période avaient un sens aigu de la planification, ajoutant harmonie, équilibre et philosophie à leur travail. Il est possible de percevoir la distinction et l'unicité de la structure.Il y a aussi des traces de fondations, de remblais en pierre et de murs. L'évaluation des briques récupérées, en particulier, a déterminé que la structure datait du 18e siècle.La taille et la couleur des briques sont identiques à celles trouvées dans les briques de fondation architecturales des temples et palais des seigneurs Nguyen, démontrant la validité de la plate-forme d'adoration du ciel construite sur la montagne Ban.- VNA