La plaque en céramique Chu Dâu contenant le mot « Long ». Photo: baodautu.vn.



Hanoi (VNA) - Une plaque en céramique Chu Dâu contenant le mot « Long » (dragon) écrit 1 000 fois en calligraphie vient d'établir un nouveau record du monde Guinness.



La plaque, mesurant 1,2 mètre de diamètre, comporte deux couleurs principales : émail jaune et ton bleu profond des motifs. La particularité de la plus grande poterie de Chu Dâu au Vietnam est la calligraphie représentant le mot « Long » 1 000 fois dans différentes configurations : la forme d'un soldat tenant un fusil pour protéger la Patrie, un soldat de la marine à bord un bateau, une jeune fille de Hanoi, un dragon ascendant, des oiseaux, des crevettes, une guitare, des fleurs.



La plaque unique présente également des motifs traditionnels tels que marguerites et cordons de fleurs - des éléments thématiques clés de la poterie Chu Dâu.



Cette plaque a été réalisée manuellement en plus de 200 jours par 10 artisans de Chu Dâu, en collaboration avec le célèbre artisan calligraphe Lê Thiên Ly.



Les matériaux utilisés pour la création de ce chef-d'œuvre ont été soigneusement sélectionnés. L'argile blanche a été prise à Truc Thon, Chi Linh, dans la province de Hai Duong, tandis que le kaolin vient de la région montagneuse du Nord.



Chu Dâu est une ancienne ligne de poterie haut de gamme, symbole de la culture vietnamienne, souvent choisie par le gouvernement vietnamien, les organisations locales et les entreprises pour offrir des présents aux invités internationaux lors d'événements diplomatiques importants.



Des poteries Chu Dâu sont exposées dans 46 musées renommés dans 32 pays, notamment à Tokyo au Japon, à Istanbul en Turquie et à New York aux États-Unis. -NDEL/VNA