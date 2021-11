Le cliché "Fishing in mangrove forest" de Pham Huy Trung. Photo : vietnamfinance.vn



Hanoï (VNA) - Le cliché "Fishing in mangrove forest" (Pêche dans la mangrove) du Vietnamien Pham Huy Trung a remporté le premier prix dans la catégorie "People" aux Drone Photo Awards 2021.



La photo a été prise en novembre 2018 dans la forêt de Ru Cha entourant la lagune de Tam Giang, la plus grande lagune d'eau saumâtre d'Asie du Sud-Est située dans la province de Thua Thien-Hue (Centre).



Dans la photo, un pêcheur commence sa journée de pêche dans la forêt de mangrove du lagon de Tam Giang dans la province de Thua Thien-Hue. Les mangroves perdent toutes leurs feuilles et blanchissent pendant la saison hivernale.



Les Drone Photo Awards sont l'un des concours photo avec une grande participation internationale. L'édition 2021 a reçu près de 14.000 images de photographes amateurs et professionnels d’une centaine de pays à travers le monde.



Pham Huy Trung est diplômé de l'Université des technologies en 2002. Ce n'est qu'à la fin de 2016 qu’il a commencé à s’engager dans la photographie. Depuis, il a remporté de nombreux prix de photographie nationaux et internationaux.-VNA