Hanoi, 4 avril (VNA) - À la 18e édition du concours de photos annuel du magazine américain Smithsonian, le photographe vietnamien Trân Tuân Viêt a remporté le prix Reader’s Choice (Choix des lecteurs) pour son cliché Colorful Work (Travail coloré).

Colorful Work (Travail coloré) de Trân Tuân Viêt primée au 18e concours de photos du magazine Smithsonian. Photo : TTV/CVN



L'œuvre Colorful Work (Travail coloré) de Trân Tuân Viêt montre le gonflage d’une montgolfière colorée. Le photographe vietnamien de 38 ans a confié qu’il l’a prise au festival de montgolfières organisé en novembre 2020 à Ba Vi, à 50 km de Hanoï. Il a dû attendre patiemment le gonflage de cette montgolfière de 18 m avant de capturer la scène.



La photo de Viêt figure parmi les huit clichés primés, choisis parmi plus de 45.000 photos envoyées de 195 pays et territoires. "J’ai décidé de reverser ma prime au Fonds philanthropique Sông (Vie)", a annoncé le photographe vietnamien.



Chaque année, le concours de photos du magazine Smithsonian offre aux photographes de tout le monde une plateforme pour partager leur travail avec un public mondial. Cette année, des prix ont été remis dans huit catégories : Grand prix, Choix des lecteurs, Images modifiées, Expérience américaine, Monde naturel, Tourisme, Gens et Mobile.



Le Grand prix a été attribué à Skyler Wilson pour son portrait Into the Crowd capturé aux États-Unis lors d'une marche dénonçant les disparitions et meurtres de femmes autochtones.



Les six autres photos primées



Whale Tail (catégorie Monde naturel) montre la majestueuse queue d'une baleine émergeant de l'eau. L'image a été capturée par John Comisky.



Generous Russia (catégorie Tourisme) de Olesia Kim. Une photo de symboles russes : l'automobile GAZ-24 "Volga" de l'ère soviétique, des sardines, des cornichons fermentés dans une datcha du pays, des tranches de pain garni de beurre et de caviar.



San Manuel Milky Way (catégorie Expérience américaine) de Lynsey Schroeder. L'éclair d'une voiture qui passait a aidé Schroeder à capturer des cactus sur fond de voûte céleste.



Paying Respect at a George Floyd Sit-In (catégorie Gens) de Matt Stasi. Le portrait d’un homme lors d'une manifestation en juin suite au meurtre de George Floyd aux États-Unis.



Sacred Trinity (catégorie Images modifiées) d’Erika Zolli. Un autoportrait de la photographe qui, selon elle, "est une sorte de rappel que je voulais me donner pour toujours continuer, même lorsque des doutes surgissent".



Lockdown Diaries (catégorie Mobile) de Mayank Soni. L'auteur a repéré un inconnu sur une terrasse éloignée, obscurci par les reflets et la lumière qui s'estompe. - CVN/VNA