Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong, d'autres dirigeants du Parti, des chefs d'État et d'anciens dirigeants ont assisté à une représentation artistique le 20 août à Hanoï pour célébrer le 100e anniversaire du célèbre compositeur , poète et peintre Van Cao (1923-2023) qui a composé "Tien quan ca" (La chanson de marche vers le Front) - l'hymne national du Vietnam.

Un numéro de chant lors du programme célébrant le 100e anniversaire du célèbre compositeur, poète et peintre Van Cao. Photo : VNA

Sur le thème "Dan Chim Viet" (troupeau d'oiseaux vietnamiens) d'après la célèbre et ancienne composition de Van Cao et organisé par l'Association des musiciens du Vietnam à l'occasion du 78e anniversaire de la Révolution d'août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), le programme artistique vise à honorer la valeur exceptionnelle de ses œuvres, sa créativité et son dévouement à la musique vietnamienne en particulier et à la culture artistique du pays en général.