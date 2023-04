Bac Ninh (VNA) – Créé en 2015, le Club des petits amateurs du quan ho de Hoàn Son, une commune de la province de Bac Ninh, contribue au rayonnement de cet art traditionnel classé au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Formés par des chanteurs et chanteuses dévoués, les jeunes membres du club sont désormais capables de se produire devant un public, avec confiance.

Des membres du club lors d’une répétition. Photo: VOV





La présidente du club est Nguyên Thi Nguyên, une adepte inconditionnelle du quan ho depuis sa plus tendre enfance. Si les clubs de quan ho étaient, et sont encore, légion dans la province de Bac Ninh, ceux exclusivement destinés aux enfants demeuraient encore rares, et dans la commune de Hoàn Son, il n’y en avait tout simplement pas.

C’est ainsi qu’en 1995, Nguyên a créé ce tout premier club pour enfants, avec 10 membres. Aujourd’hui, cette pépinière de talents compte une bonne trentaine de membres âgés de 4 à 17 ans.

Nguyên Thi Nguyên retouche le vêtement d'une chanteuse en herbe avant une représentation en classe. Photo: VOV



«Au début, faute de financement et de méthode d’enseignement appropriée à l’égard des enfants, c’était très difficile. J’ai essayé chaque jour de les motiver en leur apprenant à la fois des chansons et de nouveaux jeux. J’ai également fait venir des maîtres chanteurs chevronnés qui, en plus de leur apprendre à chanter, expliquaient aux enfants le sens profond des paroles, et les sensibilisaient aux valeurs de cet art ancestral», raconte Nguyên.

Les membres du club se retrouvent deux fois par semaine, tous les mercredis et soit le samedi, soit le dimanche, dans l’après-midi, pour étendre leur répertoire.

Lors d’une représentation traditionnelle de quan ho, l’invitation à la dégustation de bétel est une étape incontournable. Photo: VOV





La jeune Nguyên Bich Ngoc connaît par cœur plusieurs dizaines de chansons. Elle adore ce club qui lui permet de mieux chanter, de se faire de nouveaux amis mais aussi d’avoir une plus grande confiance en elle et de décompresser après de longues journées à l’école.



En dehors du club, Nguyên Hiên Hoa suit aussi des cours de quan ho diffusés à la télévision. Elle adore notamment porter son costume de chanteuse et se produire devant son miroir. Avec le temps, la jeune fille a su gagner une plus grande confiance en elle-même, que ce soit lors des concerts ou en classe.

Photo: VOV



Lors de la fête de Lim de 2023, le club des petits amateurs du quan ho de Hoàn Son a été particulièrement apprécié des touristes.

Avec ces enfants, la relève est assurée et le quan ho a encore incontestablement de beaux jours devant lui. – VOV/VNA