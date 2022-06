Hanoi (VNA) – L’ambassade du Kazakhstan à Hanoi, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) et l’Académie diplomatique du Vietnam ont organisé jeudi 30 juin la cérémonie d’inauguration de la fresque kazakhe dans les enceintes de l’Académie diplomatique du Vietnam.

Cérémonie d’inauguration de la fresque kazakhe dans les enceintes de l’Académie diplomatique du Vietnam, le 30 juin. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Yerlan Baizhanov, a déclaré que cette œuvre d’art revêt une signification profonde et pragmatique pour le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Kazakhstan (29/29 juin 1992 - 2022).La peinture murale longue d’environ 14 m a été réalisée à partir de l’œuvre peinte par la célèbre artiste kazakhe Leyla Makhat. Elle est assemblée à partir de pièces en céramique par l’artisane Nguyên Thi Thu Thuy, auteure de "La Route de la céramique le long du fleuve Rouge".L’ambassadrice Nguyên Phuong Nga, présidente de la VUFO, a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple du Kazakhstan pour leur aide et leur soutien précieux au peuple vietnamien pendant les années de lutte d’indépendance comme dans l’œuvre de construction et de développement du pays, ainsi que pour le présent cadeau - un symbole vivant des bonnes relations entre les deux pays.Yerlan Baizhanov et Nguyên Phuong Nga ont estimé que la peinture murale rapprochera les peuples des deux pays, et en même temps encouragera les jeunes générations, en particulier les futurs diplomates, à continuer de préserver et de développer les relations traditionnelles d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Kazakhstan. – VNA