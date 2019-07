Hanoi (VNA) – Le tableau « Mère et son enfant », de l’artiste malentendante vietnamienne Duong Phuong Linh, est présenté du 26 juillet au 5 août à l’exposition RealEYES à l’hôtel Vinicio, à Ansedonia en Toscane (Italie).

Le tableau "Mère et son enfant" de Duong Phuong Linh



Duong Phuong Linh a exprimé son bonheur et son espoir d'un avenir radieux à travers son oeuvre qui représente une mère de minorité ethnique dans le district montagneux de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord), portant son bébé dans le dos.

La peinture est l'une des 12 excellentes œuvres d'artistes indépendants et étudiants défavorisés issus d'universités et d'écoles d'art. Ces oeuvres seront ensuite exposées dans d’autres régions italiennes avant d’être mises aux enchères dans un but caritatif. Elles contribueront au financement du projet «La cellule de Francesca» visant à étudier la leucémie myéloïde aiguë.

RealEYES est un concours organisé par Nana Onlus, une organisation à but non lucratif qui promeut l'éducation en encourageant l’organisation d'activités culturelles et éducatives créatives pour les enfants défavorisés. -VNA