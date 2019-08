Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition internationale du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2019 (ITE HCMC), 15e édition de ce genre, aura lieu du 7 au 9 septembre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), avec au menu de nombreuses activités prévues.

Le Vietnam a accueilli plus de 9,79 millions de touristes étrangers lors des sept premiers mois de 2019 selon le Département général des statistiques.



Selon le communiqué de presse rendu public le premier août par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l’International Travel Expo (ITE HCMC) prévoit d’attirer la participation de plus de 350 exposants nationaux comme internationaux et de quelque 30.000 visiteurs, professionnels et représentants d’institutions, d’agences de voyage ainsi que d’acheteurs et vendeurs de produits et services touristiques.



Cette année, une cinquantaine de villes et provinces du Sud au Nord du Vietnam seront présentes à cet événement en plus de stands d’entreprises en provenance de Chine, d’Inde, du Japon, du Laos, de Malaisie, de République de Corée, des Philippines, de Taïwan et de Thaïlande, entre autres.



L’ITE HCMC 2019 proposera une variété de produits et services touristiques au marché domestique comme étranger. Les entreprises de premier ordre spécialisées dans le tourisme et l’hôtellerie y auront la chance de présenter au public leurs derniers services et produits touristiques de qualité en vue d’élargir le marché de la sub-région du Mékong notamment.



Des activités de promotion du tourisme



Pour marquer le 15e anniversaire de l'organisation de l’ITE HCMC, cette année, les visiteurs auront davantage d'opportunités, telles que des services d'entreprise à la demande, des réunions, des contacts rapides ainsi que des réunions planifiées entre les clients. Les exposants et les acheteurs participeront également à de nombreux séminaires dont le "Forum de coopération touristique" pour se renseigner sur le développement du tourisme du Vietnam et dans le monde, sur la liaison entre les entreprises et le tourisme MICE (de l’acronyme anglais "Meetings, incentives, conferencing, exhibitions",5 qui peut se traduire en français par le tourisme de "réunions, congrès, conventions et voyages de gratification"), sur les erreurs dans la gestion du tourisme des entreprises, en plus de nombreux colloques de coopération en matière de tourisme entre Vietnam - Russie, Vietnam - Proche-Orient et Vietnam - République de Corée, notamment.



L’ITE HCMC 2019 sera organisée par l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, en coopération avec le Service municipal du tourisme, les sociétés Vinexad, Informa Markets, sous les auspices de l’Union du tourisme des cinq pays de la sub-région du Mékong que sont le Vietnam, le Laos, le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande. -CVN/VNA