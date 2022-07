Les entreprises sud-coréennes réorientent leurs investissements dans les hautes technologies au Vietnam. Photo: congthuong.vn

Hanoi (VNA) – Les investisseurs sud-coréens apprécient le marché vietnamien, voyant un grand potentiel de coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans de nombreux domaines.



Le Vietnam est considéré comme une destination d’investissement attrayante pour les entreprises sud-coréennes car c’est l’un des pays qui fait la transition numérique rapide et a une population jeune, a déclaré Kwon Sung-Taek, vice-président de l’Association d’échanges culturels Vietnam - République de Corée (KOVECA).



Il a indiqué que 30 associations et 50 entreprises sud-coréennes dans des domaines tels que l’infrastructure, les énergies renouvelables, les hautes technologies, la formation professionnelle, la santé, l’éducation ont participé à une récente conférence de promotion des investissements directs sud-coréens à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces du Sud.



Les investissements sud-coréens se concentrent non seulement dans les deux grandes villes comme Hanoi et Hô Chi Minh-Ville mais aussi dans d’autres localités, a-t-il dit, citant les statistiques montrant que la République de Corée est toujours en tête des investisseurs étrangers dans le Sud du pays.



La République de Corée compte actuellement 209 projets d’investissement à Long An d’une valeur totale de 900 millions de dollars, se classant au 2e rang des investisseurs étrangers dans cette localité, a informé le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Minh Lam.



Actuellement, la province de Khanh Hoa attire 30 projets d’investissement sud-coréens avec un capital total de 300 millions de dollars, selon Lê Huu Hoang, vice-présidente du Comité populaire provincial.



Dans les temps à venir, les entreprises sud-coréennes réorienteront leurs investissements dans les domaines correspondant aux atouts de chaque localité et les industries manufacturières et de haute technologies, a déclaré Kwon Sung-Taek.



Un représentant d’une entreprise sud-coréenne versée dans l’environnement a déclaré qu’au Vietnam, le secteur de l’environnement est très important et que les projets de traitement des déchets nécessitent un investissement à long terme de 20 à 30 ans.



Pour le secteur de l’environnement, l’État doit construire des infrastructures, tandis que les entreprises investissent dans la technologie.



L’important est d’avoir des politiques transparente et cohérente du gouvernement vietnamien, ce pour contribuer à inciter les entreprises sud-coréennes à s’engager dans ce domaine, a-t-il déclaré.



Fin mai 2022, la République de Corée était le plus grand investisseur au Vietnam avec un capital social total de 78,6 milliards de dollars, plus de 9.200 projets valides, représentant 18,4% des stocks d’investissements et 26% des projets d’IDE au Vietnam.



Le commerce bilatéral a atteint 22,6 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en hausse de 26,7% en glissement annuel. –VNA