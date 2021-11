Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, une nouvelle vague de froid frappe lundi 22 novembre les provinces du Nord, puis celles du Centre-Nord et du Centre, causant des pluies et une chute des températures.

Le froid touche les provinces du Nord et du Centre-Nord, avec des températures moyennes de 14 à 17 degrés Celsius et de 10 à 13 degrés Celsius dans les zones de haute montagne. Les provinces telles que Lai Chau, Son La, Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho, Ha Giang, Tuyen Quang, Bac Kan, Thai Nguyen, Cao Bang và Quang Ninh devrait faire attention aux risques de glissements de terrain et de crues soudaines.

Auparavant, selon un rapport du Bureau permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, du 14 au 18 novembre, de fortes pluies dans la région centrale ont fait une mort dans la province de Binh Dinh (Centre), des glissements de terrain dans la province de Quang Nam (Centre) a fait une blessée ; 17.830 m de routes et 1.937 m de digues ont été érodés ou endommagés ; 2.445 ha de riz et 595,7 ha de cultures ont été endommagées; 206 bovins et 12.568 volailles sont morts... -VNA