Cérémonie de remise des cadeaux entre Lang Son et la région autonome de Zhuang du Guangxi. Photo: VNA



Lang Son (VNA) - La province frontalière du Nord de Lang Son a offert le 6 février 350.000 masques médicaux à la région autonome de Zhuang du Guangxi en Chine pour se joindre à la lutte contre le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV).

Lors de la cérémonie de remise tenue à la porte frontière internationale de Huu Nghi, la secrétaire du comité provincial du Parti de Lang Son, Lam Thi Phuong Thanh, a déclaré que sa localité partageait avec les difficultés auxquelles la Chine, y compris la région autonome de Zhuang, est confronté dans la lutte contre la maladie respiratoire aiguë causée par le nCoV.

Elle a affirmé que Lang Son, et le Vietnam en général, sont toujours aux côtés des forces et localités chinoises pour mettre en œuvre de manière synchrone et drastique des solutions pour contrôler l'épidémie.

Mme Lam Thi Phuong Thanh a également appelé les deux parties à maintenir une coordination étroite pour renforcer la sensibilisation de leurs populations à l’épidémie tout en poursuivant leurs activités commerciales.

Pour sa part, le vice-président de la région autonome de Zhuang du Guangxi, Yang Jinbai, a apprécié le précieux soutien matériel et spirituel de Lang Son et du Vietnam dans le contexte des évolutions complexes de la maladie.

Il a affirmé que grâce à cette aide, le Guangxi en particulier et la Chine en général auront plus d'élan pour maîtriser avec succès l'épidémie.

Auparavant, Lang Son avait également remis à la partie chinoise 265.000 masques, 500 bouteilles d'alcool isopropylique, 800 combinaisons de protection, ainsi que de nombreux autres équipements médicaux. -VNA