Le pont de Dragon à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Une kyrielle d'événements sur l'économie, l'investissement et le commerce auront lieu en juin à Da Nang.

Cette information a été communiquée lors d’une conférence de presse organisée le 31 mai par le Comité populaire de cette ville du Centre.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire municipal de Da Nang, Ho Ky Minh, l’événement le plus important sera le « Forum d'investissement de Da Nang 2022" prévu le 25 juin. Cet événement vise à promouvoir les potentiels, les avantages et les opportunités d'investissement de Da Nang pour attirer les investissements, en particulier les investissements directs étrangers (IDE). Le forum sera également l'occasion pour les autorités municipales d'écouter les recommandations et les propositions des entreprises et des investisseurs pour améliorer le climat des affaires. Il verra la participation de dirigeants de différents ministères et secteurs, de représentants d'ambassades et consulats de certains pays, d'associations professionnelles, de grandes entreprises...

Parmi les activités en marge du forum, citons une exposition sur l'aménagement général de la ville à l'horizon 2030, vision pour 2045 ; la mise en chantier de projets phares...

Ensuite, le Forum de développement des lignes aériennes d'Asie 2022 - Routes Asia 2022, aura lieu du 4 au 9 juin à Dà Nang, avec la participation d'environ 450 délégués étrangers pour promouvoir les relations de coopération dans l'expansion des lignes aériennes.

De plus, en juin 2022, Da Nang lancera de grands projets tels que l'usine de plastique Long Thanh (zone industrielle de Lien Chieu), le centre Nesta Da Nang et le projet Dana Logistics (zone industrielle élargie de Hoa Khanh).

Enfin, pour stimuler le tourisme, Da Nang organisera de nombreuses activités festives, sportives et culturelles dont le festival « Profiter de l'été à Da Nang », le festival de la rivière Han 2022...-VNA