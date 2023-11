Des couvertures de livres, des illustrations dessinées par le célèbre compositeur, poète et peintre Van Cao (1923-1995), ainsi que des histoires sur l’auteur de "Tien quan ca" (La chanson de marche vers le Front) - l'hymne national du Vietnam, seront présentées au public à travers une kyrielle d’activités marquant le centenaire de sa naissance.

Connue comme la plus ancienne pagode de la ville impériale de Huê, Thiên Mu a non seulement un paysage et une architecture magnifique, elle joue un rôle important dans le parcours historique de l’ancienne capitale qui était auparavant le centre du pouvoir de la dernière dynastie féodale du Vietnam, celle des Nguyên.