Le général Phan Van Giang, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense.

Hanoï, 24 septembre (VNA) - Une délégation militaire de haut rang du Vietnam dirigée par le général Phan Van Giang, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a quitté Hanoï le 24 septembre pour une visite officielle au Myanmar.



La visite de quatre jours a lieu sur invitation du général Min Aung Hlaing, commandant en chef des Forces armées du Myanmar.



Les deux parties partageront leurs expériences en matière de formation du personnel, d’industrie de la défense et de médecine militaire.



Ils examineront également les résultats de la coopération et examineront les moyens de renforcer les liens de défense bilatéraux dans les années à venir, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat de coopération intégral entre les deux pays et leurs armées. -VNA