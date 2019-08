Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Thien Nhan (droite), et le nouveau consul général de Singapour à HCM-Ville, Kho Ngee Seng Roy (Source: sggp.org.vn)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 21 août, une délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville, dirigée Nguyen Thien Nhan, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, a entamé une visite de travail à Singapour et en Indonésie.

La visite eu lieu dans le contexte où le Vietnam est un partenaire stratégique de Singapour et de l'Indonésie, et les trois pays sont tous membres actifs de l'ASEAN. Le Vietnam assumera la présidence tournante de l'ASEAN en 2020. Par conséquent, les relations positives entre Ho Chi Minh-Ville, Singapour et l'Indonésie contribueront à approfondir les relations entre le Vietnam, Ho Chi Minh-Ville et les deux pays en particulier, et les pays de la région en général.

Singapour reste le premier investisseur et le deuxième partenaire commercial d’Ho Chi Minh-Ville depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ce voyage, Ho Chi Minh-Ville discutera de la signature d’un mémorandum d’accord sur la coopération en matière de planification urbaine et d’éducation et de formation, afin de promouvoir une coopération étroite entre Hô Chi Minh-Ville et Singapour dans ces deux domaines.

Durant son séjour à Singapour, Nguyen Thien Nhan rencontrera des hauts dirigeants et des responsables des entreprises de Singapour, visitera des installations de recherche, des centres de start-up...

Dans le même temps, le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie se développe fortement dans les domaines de la politique, de l'économie, de l'éducation et de la culture - société. Le Vietnam et l'Indonésie ont signé le plan d'action de partenariat stratégique bilatéral 2019-2023 et la déclaration commune sur la sécurité. L'Indonésie se classe au 34ème rang des pays investissant à Ho Chi Minh-Ville.

La visite de la délégation de haut niveau de Ho Chi Minh-Ville en Indonésie a pour objectif d’explorer la stratégie de développement à l’époque de la révolution industrielle 4.0, d’échanger des expériences pour soutenir le start-up, d’attirer des capitaux d'investissement....

Les deux parties partageront également leurs expériences en matière de planification urbaine et de transports, d'adaptation au changement climatique et discuteront des initiatives visant à faire face aux défis communs de la région en matière d'innovation pour le développement durable et la résilience au changement climatique. -VNA