Jakarta, 10 août (VNA) - La capitale indonésienne Jakarta est devenue la grande ville la plus polluée du monde le 10 août alors qu'elle se classe parmi les dix villes les plus polluées au monde depuis mai, selon les données de la société suisse de technologie de la qualité de l'air IQAir.



Au cours de la semaine dernière, Jakarta et ses environs, qui forment une mégalopole d'environ 30 millions d'habitants, ont dépassé d'autres villes fortement polluées, notamment Riyad en Arabie saoudite, Doha au Qatar et Lahore au Pakistan pour sa concentration de minuscules particules appelées PM2,5 qui peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et causer des problèmes respiratoires.



Plus tôt cette semaine, le président Joko Widodo a déclaré qu'il prévoyait de lutter contre les niveaux de pollution en réduisant "le fardeau de Jakarta" alors que le pays se prépare à déplacer sa capitale à Nusantara sur l'île de Bornéo l'année prochaine.



De plus, le réseau de métro à travers Jakarta doit être terminé pour aider à réduire la pollution.



Auparavant, l'Indonésie s'était engagée à cesser de construire de nouvelles centrales électriques au charbon à partir de 2023 et à être neutre en carbone d'ici 2050.



Selon Greenpeace Indonésie, dix centrales électriques au charbon fonctionnent dans un rayon de 100 kilomètres autour de la capitale.- VNA

