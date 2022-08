Photo : nongnghiep.vn

Hung Yen (VNA) - L'Association des agriculteurs de la ville de Hung Yen dans la province éponyme en coordination avec la Poste de la ville organise en août une formation sur le commerce électronique et la mise en vente de produits agricoles sur postmart.vn à l'intention de plus de 60 cadres et agriculteurs de la localité.

Les participants ont été guidés sur la façon de télécharger et de s'inscrire sur la plateforme, et d'utiliser l'application mobile Postmart pour créer des comptes, traiter les commandes et gérer les réclamations, tout en faisant la promotion des avantages de la vente de produits agricoles via le commerce électronique.

Au cours des six premiers mois de cette année, Vietnam Post Corporation (VNpost) et les associations d'agriculteurs des villes et provinces ont organisé 1.564 cours de formation sur le commerce électronique et la transformation numérique.

Ils ont également accéléré les programmes de sensibilisation et de connexion de la vente de produits agricoles à l'échelle nationale via Postmart et leurs points de vente. Ainsi, plus de 1.000 tonnes de produits agricoles ont été commercialisées via 420 programmes de connexion entre les deux unités.-VNA