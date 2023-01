Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le vénérable Thich Thiên Nhon, président du conseil d’administration de l’Eglise bouddhiste du Vietnam (EBV) a inauguré dimanche 8 janvier à la pagode Minh Dao, à Hô Chi Minh-Ville, une foire à zéro dông en faveur des personnes pauvres à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire).

La foire à zéro dông ouverte la pagode Minh Dao, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

La foire, qui se tient du 8 au 16 janvier, devrait accueillir environ 100 à 150 personnes par jour. Outre les produits de première nécessité et les produits traditionnels du Têt, les visiteurs auront la chance de recevoir une enveloppe d’étrennes d’une valeur de 200.000 dôngs.Le gérant de la pagode Minh Dao, le vénérable Thich Minh An, a déclaré que la pagode s’est associée à d’autres pagodes de la ville pour participer aux activités sociales et caritatives lancées par le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) affilié à Hô Chi Minh-Ville, telles que la visite et la remise de cadeaux aux personnes en difficulté ainsi que la tenue des célébrations du Têt.C’est devenu une tradition pour les établissements bouddhistes de la ville d’organiser des activités caritatives pour aider les personnes nécessiteuses à jouir d’un Têt décent et chaleureux.Le 5 janvier, le comité d’administration du comité des affaires caritatives d’EBV de Hô Chi Minh-Ville a lancé le programme "Xuân Yêu Thuong" (Printemps de l’affection) et a offert 1.200 cadeaux, chacun de 300.000 à 400.000 dôngs, aux personnes défavorisées dans le 10e arrondissement.Plus récemment, le 7 janvier, l’antenne de l’EBV du district de Cu Chi a remis des cadeaux à 4.600 personnes en situation difficile dans la localité. – VNA