Hanoi, 25 juillet (VNA) - En l’honneur de la 71e Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2018), une exposition ayant pour thème "Souvenir des soldats en route vers le champ de bataille du Sud - Quang Tri - Jour de retour" s’est ouverte lundi après-midi 23 juillet à l’ancienne citadelle de Quang Tri (Centre). Cette manifestation durera jusqu’au 31 juillet.

Une exposition sur des reliques de guerre s’ouvre le 23 juillet à l’ancienne citadelle de Quang Tri (Centre). Photo: AEV/CVN

L’exposition est organisée par la Direction d’État des archives du Vietnam, en partenariat avec le Comité populaire de la province de Quang Tri.



Plus de 200 documents, photos et lettres y sont exposés. Il s’agit de souvenirs envoyés par les cadres et les soldats au Comité gouvernemental d’unification avant leur départ pour le Sud. À noter que depuis fin 1959, le champ de bataille du Sud a accueilli des centaines de délégations de cadres volontaires du Nord et du Centre.



Selon le comité d’organisation, ces souvenirs sont les témoins d’un passé qui a pris place pendant la guerre pour la libération du Sud et la réunification du pays. Depuis 1995, 20 ans après la libération du Sud et la réunification nationale (30 avril 1975), le Centre des archives nationales N°3 de la Direction d’État des archives du Vietnam a commencé la réception des souvenirs du Comité gouvernemental d’unification. À ce jour, plus de 70.000 documents et objets de ce genre sont gardés par le Centre des archives nationales N°3.