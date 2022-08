Des visiteurs à la Maison centrale à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une exposition thématique intitulée "archet de basse de juillet " est en cours dans la Maison centrale (prison de Hoa Lo) à Hanoï. L'événement fait partie des activités de commémoration des héros de guerre et des martyrs à l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet).

L'exposition se compose de trois parties : Aspiration nationale, Sous le drapeau rouge et Graver à jamais.

L'exposition raconte des histoires émouvantes sur la vie révolutionnaire des patriotes vietnamiens qui ont été incarcérés et morts dans la prison de Hoa Lo. C'est l'une des trois prisons les plus sauvages du Vietnam, avec les prisons de Con Dao et Son La. La prison de Hoa Lo a été construite par les colonialistes français en 1886.

L'exposition vise également à inculquer la jeune génération du Vietnam sur les sacrifices de leurs ancêtres pour l'indépendance, la liberté et la paix du pays. -VNA