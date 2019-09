L’ambassadeur vietnamien au Mexique Nguyen Hoai Duong (premier plan) à l’exposition photographique sur le Vietnam et ses habitants au Mexique. Photo : VNA

Mexico (VNA) – Le vernissage d’une exposition photographique sur le Vietnam et ses habitants, placée sur le thème « Vietnam – attraction éternelle », a eu lieu le 12 septembre à Mexico, capitale du Mexique.

Organisée conjointement par l’ambassade du Vietnam au Mexique et les autorités de la ville de Mexico, l’exposition présente aux Mexicains et aux amis internationaux la beauté du Vietnam via 30 clichés de l’Agence vietnamienne d’Information.

L’ambassadeur vietnamien au Mexique Nguyen Hoai Duong a déclaré que ces photos étaient des illustrations de la beauté naturelle et de la vie quotidienne des Vietnamiens ainsi que leurs acquis en termes de développement national pendant le Renouveau.

Le directeur du Service de la Culture de Mexico, Jose Alfonso Suarez del Real y Aguilera, a affirmé qu’à travers les photos exposées, les habitants de la capitale mexicaine pourraient ressentir la beauté naturelle du Vietnam, l’hospitalité de ses habitants et sa gastronomie diversifiée. Il a aussi souligné que le Vietnam avait été le premier pays à être choisi pour participer à l’initiative « Paseo de las Culturas Amigas » (Ballade des cultures amicales) lancée par les autorités municipales pour présenter aux Mexicains des cultures dans le monde entier.

Fin de l’exposition : le 30 septembre.-VNA