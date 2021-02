Des photos présentées lors de l’exposition. Photo : VNA

Hannoï (VNA) - Le vernissage d’une exposition photo de grand format sur le Vietnam, sa culture et ses habitants en Hongrie a été inauguré le 12 février dans la rue piétonne du 4e arrondissement de la capitale Budapest, à Hongrie.

Organisée conjointement par l'ambassade du Vietnam en Hongrie et l'Association de la culture pour la Hongrie, cette exposition est une occasion de promouvoir auprès du peuple hongrois et des amis internationaux un Vietnam prospère, dynamique et en développement, avec des gens sympathiques et hospitaliers et une culture traditionnelle unique, imprégnée de l'identité nationale.

Au lieu d’être organisée initialement en 2020 pour célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Hongrie, à cause de la pandémie de COVID-19, cette exposition a dû être reporté jusqu'à présent.

Après la rue piétonne du 4e arrondissement, cette exposition itinérante continuera à être organisée dans d'autres lieux à Budapest ainsi que dans certaines villes de Hongrie.

A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Nguyen Tien Thuc, a accordé une interview à la chaîne de télévision hongroise Újpest. Selon les prévisions, l'interview devrait être diffusée sur les principales chaînes de télévision hongroises. -VNA