Dà Nang (VNA) - Le Musée des beaux-arts de Dà Nang (Centre), en collaboration avec l’ambassade de France et l’Institut français de Dà Nang, a ouvert une exposition de photos présentant la vie des gens vivant et gagnant leur vie dans la région du Mékong.

Photo: VNA



L’exposition, qui durera jusqu’au 15 avril, fait partie des activités de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-France et du 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral.Sont exposées 28 photos du photographe Lâm Duc Hiên, un franco-vietnamien qui est né en 1966 et a grandi sur les rives du Mékong au Laos.Depuis son enfance, Lâm Duc Hiên a développé un attachement étroit au grand fleuve. Il a parcouru le fleuve sur 4.200 km, suivant ses eaux depuis le delta du fleuve animé au Vietnam jusqu’à sa source dans le plateau tibétain enneigé.Les images de son voyage sur le Mékong allient la magie d’un fleuve qui nourrit soixante-cinq millions de personnes et la diversité des six pays qui le bordent. Le tout avec une émotion voyageuse rare, une sensibilité à laquelle son origine lao n’est pas étrangère.Lâm Duc Hiên a remporté de nombreux prix, dont le Prix Leica, le Grand Prix européen de la ville de Vevey et le World Press Photo. – VNA