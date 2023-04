Photo: VNA

Séoul (VNA) - K-Med Expo Vietnam 2023, une exposition d'équipements médicaux, aura lieu du 15 au 17 juin au Centre des foires-expositions de Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville, a annoncé l'Association sud-coréenne de l'industrie des dispositifs médicaux (KMDIA) et le Centre international d'exposition de la République de Corée (KINTEX).Jusqu'à présent, 150 entreprises au total, dont des sociétés sud-coréennes et étrangères, se sont inscrites à l'événement.L'exposition comprendra 200 stands qui présenteront des équipements médicaux utilisés en médecine interne, ophtalmologie, dentisterie, dermatologie, chirurgie plastique et orthopédie. La télémédecine et la technologie médicale de l'IA, les dispositifs de réadaptation portables et fonctionnels et les soins de santé numériques seront également présentés lors de l'événement, qui comprendra aussi des séminaires et des conférences avec acheteurs, hôpitaux et cliniques afin d'aider les entreprises sud-coréennes à accéder aux clients.Jusqu'à 90% du marché vietnamien des équipements médicaux dépend des importations. Sa croissance annuelle est de 13,1 % pendant cinq ans depuis 2014.Depuis sa création en 1999, KMDIA a promu l'échange de politiques et la coopération internationale en tant que représentant des principales sociétés sud-coréennes d'équipements médicaux. KINTEX a organisé avec succès de nombreuses expositions internationales à l'étranger, notamment à Ho Chi Minh-Ville et Bangkok, en Thaïlande. -VNA