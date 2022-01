Hanoi, 9 janvier (VNA) – La Sarl de commerce et de services VinFast a déclaré le 8 janvier que la compagnie Artemis DNA a commandé 100 voitures électriques de VinFast, dont les modèles VF 6. , VF 7, VF 8 et VF 9 pour servir ses opérations, lors du Salon de l'électronique de consommateur (Consumer Electronics Show CES 2022) à Las Vegas, aux États-Unis.

Photo : VNA

Artemis DNA est une société d'analyse génomique clinique certifiée aux États-Unis. Cette première commande a démontré la confiance et l'acceptation du marché le plus exigeant au monde avec des produits de véhicules électriques en provenance du Vietnam.

Selon les prévisions, Artemis DNA recevra le premier lot de voitures électriquesde VinFast au 4e trimestre 2022.

VinFast a officiellement lancé une gamme de véhicules entièrement électriques : trois modèles ont fait leurs débuts dans les segments ABC, VF 5 (segment A), VF 6 (segment B) et VF 7 (segment C ); et deux modèles VF e35 et VF e36 dans les segments D et E (présentés au salon de l’auto de Los Angeles 2021) désormais renommés VF 8 et VF 9. La suppression du préfixe "e" (électrique) dans les noms affirme la cohérence de l’entreprise orientation tout électrique.



Les extérieurs de ces voitures ont été conçus par les sociétés de design italiennes Pininfarina et Torino Design.



Les modèles VF 8 et VF 9 seront équipés de fonctionnalités de conduite autonome de niveau 2 pour les versions Eco et Plus et de niveaux 3 à 4 pour les versions Premium. Ces modèles seront également dotés de fonctionnalités intelligentes, notamment Smart Home, Mobile Office, In-car Shopping, In-car Entertainment.



Lors de l’événement VinFast Global EV Day, VinFast a également annoncé officiellement les prix de vente au détail et une campagne de réservation pour les VF 8 et VF 9 aux États-Unis, en Europe et au Vietnam.



Le prix initial du VF 8 sont de 41.000 dollars aux États-Unis, 36.133 euros en Europe et 961 millions de dongs (plus de 42.200 dollars) au Vietnam. Celui du VF 9 sont de 56.000 dollars, 49.280 euros et 1,312 milliard de dongs. Chaque véhicule électrique de VinFast est livré avec une garantie de 10 ans ou les premiers 200.000 km.

Notamment, pendant la période de 3 mois à compter de 5 janvier au 5 avril 2022 (PST), VinFast lancera un programme d’adhésion exclusif, appelé “VinFirst – La gratitude des pionniers envers les pionniers”, offrant aux détenteurs de réservation anticipée diverses récompenses et avantages.

Dans l'après-midi du 8 janvier, la Sarl de commerce et de services VinFast a déclaré que 48 heures après l'ouverture à la vente, cette entreprise automobile avait reçu un total de 24.308 commandes pour ses deux modèles de voiture électrique VF 8 et VF 9 dans le monde entier. Parmi eux, il y a 15.237 commandes pour le VF 8 et 9.071 pour le VF 9. - VNA