Des délégués à la cérémonie inaugurale du siège social de l' EATC Germany à Bad Schawalbach, le 3 septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La société d'analyse et de technique de l'environnement (EATC Germany) a inauguré le 3 septembre son siège social à Bad Schawalbach, dans l'État de Hesse, en Allemagne, devenant ainsi la première entreprise à participation vietnamienne à opérer dans la ville.

Agréée en décembre 2021, la société vise à accéder directement aux industries scientifiques et techniques développées d'Allemagne et d'Europe, à acquérir l'analyse et le traitement des eaux usées et de l'environnement et à coopérer dans le transfert de technologie pour le traitement des eaux usées, du gaz d'échappement et des déchets solides.

EATC Germany a déclaré vouloir acquérir de l'expérience dans la gestion des systèmes de traitement des eaux usées, en particulier dans les zones résidentielles et urbaines, puis transférer les connaissances et les appliquer au Vietnam.

L'entreprise s'est également engagée à opérer de manière durable, à respecter les lois des deux pays, à créer des emplois et à protéger l'environnement.

Lors de la cérémonie inaugurale du siège, la partie allemande a apprécié les champs de coopération déployés par EATC Germany.

Le potentiel de coopération entre des entreprises allemandes et vietnamiennes dans le domaine du traitement des eaux usées et de l'environnement est très important, a-t-elle affirmé. -VNA