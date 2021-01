Selon Dang Dinh Quy (centre), le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, le rehaussement de la position du pays sur la scène internationale profitera à son développement.

Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Malgré les impacts de la pandémie et l’état morose de l’économie mondiale, l’économie vietnamienne a poursuivi en 2020 sa croissance, qui devrait d’ailleurs être l’une des plus élevées au monde en 2021.



En effet, dans son dernier rapport sur l’économie mondiale, la banque Standard Chartered a prévu que le PIB vietnamien enregistrerait une croissance de 7,8% en 2021, soit deux fois et demie celle de 2020 qui aura pourtant été l’une des plus impressionnantes du monde. Il s’agit en tout cas de la prévision la plus modérée des institutions internationales, entre les 11,2% escomptés par l’agence de notation S&P et les 6,3%, par la Banque Asiatique de Développement.



L’Assemblée nationale vietnamienne s’est montrée plus prudente en fixant, le 11 novembre 2020, l’objectif à 6%. Compte tenu des prévisions internationales, cet objectif est largement réalisable. Lors d’un forum organisé en novembre 2020 à Hanoï sur le thème «L’économie en 2021: des points d’appui pour la relance et le développement», les participants ont estimé que le Vietnam disposait d’un fondement solide pour renouer avec un développement vigoureux.



«La levée des obstacles et la simplification des formalités permettront de mobiliser toutes les ressources disponibles pour le développement, d’accélérer la construction et la mise en service des projets. Voilà la clé du développement de 2021», a déclaré Vu Tiên Lôc, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam.



Aux yeux des investisseurs étrangers, le Vietnam est une destination plus prometteuse que jamais, a affirmé Hong Sun, co-président du Forum des affaires du Vietnam 2020 et vice-président de la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam.



«Signataire de divers accords de libre-échange, et notamment celui avec l’Union européenne EVFTA et l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste CPTPP, le Vietnam attire beaucoup d’investisseurs et c’est une grande opportunité pour le pays d’élargir ses marchés. De nombreuses entreprises sud-coréennes s’intéressent au Vietnam. Si auparavant, seuls les producteurs prêtaient attention à ce pays, aujourd’hui, même des startups sud-coréennes s’y sont délocalisées», a-t-il indiqué.



Selon Dang Dinh Quy, le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, le rehaussement de la position du pays sur la scène internationale profitera à son développement.



«Le Vietnam a réussi son œuvre de Renouveau. Il s’est ouvert au monde en adoptant ses règles du jeu et a enregistré de véritables exploits salués par la communauté internationale. Nous sommes en passe d’atteindre tous les objectifs du Millénaire pour le développement. Le Vietnam se comporte de manière correcte avec les grandes puissances comme avec tous les autres pays en restant fidèles à ses amis de longue date. Aux yeux de la communauté internationale, notre pays n’est pas seulement un pays responsable, mais aussi un ami fiable et correct», a-t-il expliqué.



L’ONU a besoin du leadership vietnamien dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, a de son côté affirmé Kamal Malhotra, coordinateur des Nations Unies au Vietnam.



«Le Vietnam est un pionnier dans la réforme des organisations onusiennes en ce qui concerne leur représentation dans les pays membres. C’est aussi l’un des premiers pays à avoir accompli la quasi-totalité des objectifs du Millénaire pour le développement. Il joue un rôle important et l’ONU a grandement besoin de sa coopération pour accélérer la réalisation de ses objectifs», a-t-il souligné.



Forts de leurs réalisations de 2020, des prévisions bien fondées des spécialistes, et d’une position sans cesse rehaussée du pays sur la scène internationale, les Vietnamiens peuvent être fiers et entrer de plain-pied dans la nouvelle année 2021 avec optimisme et conviction.-VOV/VNA