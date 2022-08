Des villes et provinces de Quang Ninh à Quang Ngai se préparent à la dépression tropicale ou à la tempête . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une dépression tropicale à l'Est de l'île Luçon, aux Philippines, continue de se déplacer vers la Mer Orientale et est susceptible de se renforcer en tempête dans 24 heures prochaines, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Selon le Centre, de la soirée du 23 au 24 août, la tempête potentielle devrait entrer au Nord-Est de la Mer Orientale, devenant ainsi la troisième tempête qui frappe la région cette année.

Des localités doivent suivre de près des informations, l'évolution et les prévisions concernant la tempête potentielle en Mer Orientale. Photo: VNA



Pour faire face à la dépression tropicale ou à la tempête, le bureau permanent du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles demande aux villes et provinces côtières de Quang Ninh (Nord) à Quang Ngai (Centre) de suivre de près des informations, l'évolution et les prévisions concernant la tempête potentielle en Mer Orientale pour les informer des capitaines, des propriétaires des bateaux et navires en mer.

Les localités doivent préparer des plans de production adaptés, assurer la sécurité des personnes et des biens et de maintenir des contacts afin de gérer rapidement les mauvaises situations susceptibles. -VNA