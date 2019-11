Lào Cai (VNA) - Une délégation du ministère japonais de la Défense conduite par le général de brigade Endo Makoto a travaillé avec le commandement des gardes-frontières de la province montagneuse de Lào Cai (Nord).

Vue de la séance de travail à Lào Cai. Photo: VNA



L’événement fait partie du 11e programme d’échange sur la défense entre le Vietnam et le Japon, qui se déroule du 10 au 16 novembre au Vietnam.



Le colonel Dô Ngoc Tuân, chef du commandement provincial des gardes-frontières, a déclaré que Lào Cai avait une frontière de plus de 182.000 km avec la province chinoise du Yunnan.



Au cours des dernières années, les gardes-frontières provinciaux ont étroitement contrôlé l’immigration aux portes-frontières, ont combattu efficacement la criminalité et maintenu la sécurité et l’ordre dans les zones frontalières, a-t-il fait savoir.



Le responsable a ajouté que des activités extérieures des gardes-frontières avaient également été menées, telles que des exercices antiterroristes, l’établissement de relations de jumelage entre zones résidentielles et la conduite de patrouilles conjointes dans les zones frontalières.

Il a déclaré que la confiance politique et les similitudes culturelles entre le Vietnam et le Japon créeront une base solide et un puissant moteur permettant de porter le partenariat stratégique étendu bilatéral à une nouvelle hauteur dans tous les domaines.



Endo Makoto a pour sa part exprimé le souhait que le Japon et le Vietnam renforcent davantage les relations bilatérales, notamment dans le cadre de la coopération en matière de défense. Il a souhaité que les gardes-frontières provinciaux surmontent les difficultés pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.



La 11e édition du programme d’échange sur la défense entre le Vietnam et le Japon bénéficie d’une aide de la Sasakawa Peace Foundation (Japon).



La veille, la délégation a été reçue à Hanoi par le vice-ministre de la Défense, Nguyên Chi Vinh qui a émis le souhait que la fondation continue d’organiser davantage d’activités d’échange et de coopération en matière de défense. – VNA