Photo : VNA Rome (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Trong Nghia, secrétaire de son Comité central et chef de sa Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, a effectué une visite de travail du 16 au 21 avril, en Italie.

La délégation du PCV a eu des entrevues et rencontres avec le vice-président du Sénat Maurizio Gasparri, la vice-présidente de la Commission des affaires étrangères et communautaires de la Chambre des députés et président du Groupe de députés d’amitié Italie-Vietnam Lia Quartapelle, le secrétaire général du Parti de la refondation communiste (PRC-EL) Maurizio Acerbo, le secrétaire général du Parti communiste italien (PCI) Mauro Alboresi, le vice-président du Parti démocrate italien Chiara Gribaudo, le vice-présidente de la région de Vénétie Elisa de Berti, la directrice générale du Centre international de recherche sur la conservation et la restauration du patrimoine culturel (ICCROM) Webber Ndoro.

Elle a également visité et travaillé avec de nombreuses agences et organisations italiennes dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'information et de la communication, telles que le ministère italien de l'Université et de la Recherche, l'Université orientale de Naples, la maison d’édition Anteo Edizioni, l’Agence de presse italienne (ANSA), l’Université Ca' Foscari de Venise.

Particulièrement, la délégation du PCV a participé au séminaire sur les activités du Président Ho Chi Minh en Italie, organisé par l’ambassade du Vietnam, réunissant des représentants de nombreux partis politiques italiens, du ministère italie n des Affaires étrangères, de l’ANSA, de l'Association d'amitié Italie-Vietnam et des localités italiennes.

Lors des séances de travail, la délégation a informé des partenaires italiens de la situation socioéconomique du Vietnam ces dernières années, ses objectifs et stratégiques de développement. Le Vietnam et l'Italie ont établi des cadres de relations solides. Les liens traditionnels entre le PCV et des partis politiques en Italie sont une base très importante pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, a déclaré Nguyen Trong Nghia.

Il a suggéré aux partenaires italiens de soutenir le point de vue et des politiques de développement et la politique extérieure du Vietnam et de sensibiliser sur son histoire, sa culture et ses progrès, contribuant à rendre plus approfondi et plus efficace le Partenariat stratégique Vietnam-Italie.

Appréciant hautement le rôle et la position du Vietnam en Asie-Pacifique et dans le monde, des responsables italiens ont affirmé considérer le Vietnam comme un partenaire important dans la région. La partie italienne a proposé au Vietnam de continuer à créer de conditions favorables à des entreprises italiennes au Vietnam.

Elle a déclaré apprécier hautement les politiques et directives du Parti et de l'État du Vietnam en matière de développement culturel et humain, se déclarant convaincu que cette visite serait une occasion de promouvoir la coopération bilatérale dans la culture et l’éducation, notamment le partage d'expériences en matière de préservation du patrimoine culturel. -VNA