Tokyo (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Nguyen Xuan Thang, secrétaire du Comité central du Parti, a eu les 5 et 6 décembre les séances de travail avec des responsables japonais, dans le cadre du 9e Echange théorique entre le PCV et le Parti communiste japonais au Japon.M. Thang, aussi président du Conseil théorique du CC du Parti et président de l'Académie politique nationale Ho Chi Minh, a travaillé avec Kazuyuki Nakane, membre de la Chambre des représentants et du Conseil de recherche sur les politiques du Parti libéral démocrate du Japon (LDP); Norihiro Nakayama, vice-ministre des Affaires étrangères, et Yusuke Amano, vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).M. Thang a salué la coopération et l’assistance efficace accordées par le Japon au Vietnam dans divers domaines. Il a demandé au Japon de continuer à aider le Vietnam dans le transfert de technologie, en particulier dans le développement de l’agriculture de haute technologie et la formation des ressources humaines.Les responsables japonais ont affirmé que les relations nippo-vietnamiennes se développaient de manière satisfaisante et ont exprimé leur souhait de renforcer le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon.S'agissant de la question de la Mer Orientale, ils ont affirmé leur soutien à la position du Vietnam sur le règlement des différends par des mesures pacifiques, conformément au droit international, à commercer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), afin de garantir la sécurité et la liberté de la navigation maritime et du survol dans la région.Durant son séjour au Japon, la délégation vietnamienne s'est rendue à la ville Kyoto et a rencontré Kazutoshi Watanabe, secrétaire du comité du Parti de Kyoto, afin d'étudier l’édification du Parti de la ville. -VNA