La Havane (VNA) - Du 15 au 18 novembre, une délégation de haut rang du ministère de la Sécurité publique, dirigée par son vice-ministre, le général de brigade Nguyên Van Long, a effectué une visite de travail à Cuba.

Le général de brigade Nguyên Van Long, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique (gauche), s'entretient avec le général de division Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministre cuba in de l'Intérieur. Photo: VNA

Lors de leur entretien, le vice-ministre Nguyên Van Long et le général de division Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministre cubain de l'Intérieur, ont évalué les résultats de la mise en œuvre de l'accord de coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cubain de l’Intérieur, signé en 2018, et la situation de la coopération entre ces deux ministères ces derniers temps.

Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération en matière de sécurité et dans la prévention de la criminalité transnationale, contribuant à protéger la sécurité nationale ainsi que la sûreté et l'ordre social de chaque pays ; à dynamiser les échanges de groupes de travail à tous les niveaux et d'experts dans de nombreux domaines, et à continuer à promouvoir la mise en œuvre des accords convenus entre les deux ministères.

À l'occasion de sa visite de travail au Centre de prévention et de formation des incendies Cuba-Russie, le vice-ministre Nguyên Van Long, au nom du ministère de la Sécurité publique, a remis à Cuba un certain nombre d'équipements de prévention et de lutte contre les incendies. -VNA

source