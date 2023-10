Le vice-ministre Le Quoc Hung et la vice-commandante de la Police fédérale australienne (AFP) Lesa Gale . Photo : VNA

Canberra (VNA) - Une délégation de haut rang du ministère de la Sécurité publique du Vietnam, dirigée par son vice-ministre Le Quoc Hung a effectué du 22 au 28 octobre une tournée en Australie pour travailler avec les forces de l'ordre de ce pays.Le vice-ministre Le Quoc Hung s'est entretenu le 25 octobre avec la vice-commandante de la Police fédérale australienne (AFP) Lesa Gale, chargée de la coopération internationale et de la formation professionnelle - au siège de l'AFP dans la capitale Canberra.Lors de l’entretien, les deux parties ont affirmé continuer à coordonner ensemble ainsi qu'avec les pays de la région pour prévenir et traiter tous types de criminalité sur la base du respect de la loi en vigueur de chaque pays et du droit international ; promouvoir la coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, celle de haute technologie, celle liée à la drogue, à la traite des êtres humains et au blanchiment d'argent.Ce dernier temps, sur la base des accords de coopération signés en matière d'application de la loi, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a activement promu l'extradition et le transfert des personnes condamnées avec l'Australie. De même, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a également joué le rôle consultatif au président vietnamien pour réduire les sanctions imposées aux citoyens australiens purgeant des peines au Vietnam.Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a demandé à l'AFP de continuer à discuter et à se coordonner avec les agences judiciaires australiennes pour extrader prochainement des citoyens vietnamiens purgeant des peines de l’Australie au Vietnam, à la demande de la partie vietnamienne et conformément au droit international et à la loi de chaque pays.Lors de l’entretien, la délégation vietnamienne s'est aussi concentrée sur la coopération dans le domaine de la transformation numérique et de la création de grandes bases de données.Le Vietnam a souhaité que la partie australienne partage et soutienne le ministère vietnamien de la Sécurité publique dans la construction d'un centre d'information ainsi que d'une base de données démographiques.Le même jour, la délégation vietnamienne a visité le Centre de données de Canberra (CDC) à Fyshwick - l'un des trois plus grands centres de bases de données de Canberra ; travaillé avec The National Situation Room (NSR) de l’ Australie Le 26 octobre, elle a travaillé avec le ministère australien de l'Intérieur et la Commission australienne des renseignements criminels (ACIC).Durant leur séjour en Australie, le vice-ministre Le Quoc Hung et sa suite ont visité l'ambassade du Vietnam à Canberra et le consulat général du Vietnam à Sydney. -VNA