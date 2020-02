Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan et Angela Dorn, ministre des Sciences et des Arts du Land de Hesse . Photo:VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vendredi soir, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan a reçu Mme Angela Dorn, ministre des Sciences et des Arts du Land de Hesse (Allemagne).

Nguyen Thien Nhan a apprécié la visite de travail de la ministre Angela Dorn, la considérant comme une expression concrète des relations de plus en plus développées entre le Vietnam et l'Allemagne en général, et plus particulièrement entre Ho Chi Minh-Ville et le Land de Hesse.

Selon lui, la naissance de l'Université Vietnam-Allemagne est un témoin de la coopération efficace de l'amitié entre les deux pays dans l'éducation et la formation. Ho Chi Minh-Ville s'engage à soutenir le développement de cette université et le souhait de la partie allemande de l'ouverture de la 2e université au Vietnam.

Pour sa part, Angela Dorn a souhaité que les deux parties intensifient leur coopération bilatérale, notamment dans la culture, l'éducation et les secteurs potentiels du Land de Hesse.

En outre, le Land de Hesse possède des atouts dans la recherche biochimique et est prêt à accueillir les étudiants au doctorat vietnamiens, dont ceux de Ho Chi Minh-Ville, venir étudier sur la fabrication du vaccin et des médicaments au service de la lutte et de la prévention de l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le SARS-CoV-2 (COVID-19).

Actuellement, Ho Chi Minh-Ville compte 169 projets des entreprises allemandes cumulant un fonds total de plus de 300 millions de dollars, classant au 13 rang parmi 108 pays et territoires investissant dans la ville. -VNA