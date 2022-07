Des représentants de l'Union des femmes du Laos et du Comité du Parti de Da Nang . Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Une délégation de l'Union des femmes du Laos, conduite par sa présidente Inlavan Keobounphan, a eu le 1er juillet une séance de travail avec le Comité du Parti de la ville de Da Nang (Centre).

Inlavan Keobounphan a informé des responsables locaux des résultats des travaux communs de l'Union des femmes du Laos et son homologue vietnamien ces dernières années et des orientations de leur coopération dans l’avenir.

Elle s'est engagée à promouvoir les résultats déjà obtenus, contribuant au développement des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité particulière et de coopération intégrale Vietnam-Laos et à l’intensification des liens entre Da Nang et des localités laotiennes ainsi qu’apportant des intérêts pratiques aux peuples et aux femmes des deux pays.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Quang, a souligné la signification de la visite de la délégation laotienne, au cours de laquelle, Da Nang et cinq localités laotiennes signeront des protocoles d'accord de coopération pour la période 2023-2027.

Le responsable a également exprimé son souhait de voir les deux organisations de femmes vietnamienne et laotienne promouvoir leurs échanges, leur partage d'expériences et leur coopération dans la formation du personnel et au sein des forums régionaux et internationaux. -VNA