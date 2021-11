Le vice-président du Comité populaire de Yên Bai, Ngô Hanh Phuc, reçoit une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) le 29 novembre. Photo : VNA

Yen Bai (VNA) – Une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a effectué le 29 novembr une tournée de travail dans la province montagneuse de Yên Bai (Nord).

Lors d'une réunion avec les autorités locales, Wada Yoichi, consultant principal du programme de volontariat de la JICA, a exprimé le souhait que Yên Bai et son district de Mu Cang Chai favorisent le travail des volontaires de la JICA pour le développement du tourisme communautaire. En plus, il a dévoilé qu'un autre volontaire de la JICA sur le terrain sera présent dans le chef-lieu de Nghia Lô.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Ngô Hanh Phuc, a remercié le Japon pour son aide à Yên Bai via la JICA.

Par le biais de la JICA, la province a reçu 20 projets d'aide publique au développement (APD) avec un investissement total de plus de 133,5 milliards de dongs (5,88 millions de dollars) et cinq autres projets parrainés par l'ambassade du Japon avec une valeur engagée de 381.028 dollars dans les transports, la santé et le traitement des déchets.

Yên Bai a également signé un accord pour établir une relation de coopération avec la ville japonaise de Mimasaka dans la préfecture d'Okayama dans les domaines de la formation professionnelle, l'échange de stagiaires, l'exportation de main-d'œuvre, l'agriculture et le tourisme.

Ngô Hanh Phuc a déclaré que Yên Bai créerait les meilleures conditions possibles aux volontaires et a proposé que la JICA accorde davantage attention aux investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et de la réponse au changement climatique. -VNA