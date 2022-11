Mai Phan Dung, chef adjoint de la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer. Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation de la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer, conduite par son chef adjoint Mai Phan Dung, a effectué du 3 au 5 novembre une visite en Malaisie pour se renseigner sur la situation de la diaspora vietnamienne dans ce pays.



Durant son séjour, la délégation a travaillé avec l’ambassade du Vietnam et des Vietnamiens en Malaisie, visité des entreprises de Vietnamiens dans ce pays.



Selon l’ambassadeur vietnamien en Malaisie, Tran Viet Thai, environ 40.000-50.000 Vietnamiens vivent, suivent des cursus ou travaillent en Malaisie. L’ambassade maintient des contacts étroits avec la diaspora et l’assiste dans la préservation de la culture vietnamienne comme dans l’intégration dans la vie locale.



Appréciant les efforts de l’ambassade, Mai Phan Dung lui a demandé de continuer à collaborer étroitement avec sa Commission dans l’organisation d’activités en faveur de la diaspora.



Lors de ses rencontres avec des représentants de la communauté vietnamienne en Malaisie, Mai Phan Dung les a informés des politiques pour la diaspora et s’est renseigné sur leurs difficultés et leurs souhaits. -VNA