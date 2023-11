Entretien entre Nguyen Van Nen et Huang Kunming. Photo: VNA Entretien entre Nguyen Van Nen et Huang Kunming. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Nguyen Van Nen, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, s'est entretenu le 16 novembre avec Huang Kunming, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Guangdong, dans le cadre de la visite de travail du responsable vietnamien en Chine.Au cours de l'entretien, Huang Kunming a informé l'invité du développement socio-économique de la province du Guangdong, dont le PIB se classe au premier rang en Chine.Le Guangdong est non seulement une localité avec les plus grandes réalisations économiques, mais aussi une plus grande province en termes d'industrie, de finance, de commerce extérieur et de population, a-t-il indiqué, ajoutant que l'économie du Guangdong est robuste, servant de berceau au fort développement des hautes industries technologiques et manufacturières avancées.Dans sa politique diplomatique, la Chine donne constamment la priorité à ses relations avec le Vietnam, a souligné Huang Kunming, exprimant sa conviction que le Guangdong et Hô Chi Minh-Ville continueront à promouvoir davantage la coopération économique et commerciale et les échanges entre les peuples, contribuant ainsi au partenariat stratégique intégral Chine - Vietnam. dans la nouvelle ère.Pour sa part, Nguyen Van Nen a souligné que dans le processus de construction et de développement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Chine, le Comité du Parti, les autorités et la population de Ho Chi Minh-Ville attachent toujours de l'importance au maintien et au développement des relations avec les ministères, secteurs et localités chinois. Ils sont disposés à collaborer pour mettre en œuvre les accords et les perceptions communes des hauts dirigeants des deux partis et pays, contribuant ainsi au développement stable, sain et durable des relations bilatérales et apportant des avantages pratiques aux deux peuples.Nguyen Van Nen a approuvé la proposition visant à promouvoir la coopération entre le Guangdong et les localités ainsi qu'avec les entreprises du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier, affirmant que les résultats obtenus dans la coopération politique, économique, culturelle et éducative entre le Vietnam, Hô Chi Minh-Ville et le Guangdong ont contribué de manière importante à promouvoir l'amitié et à améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays.Il a espéré que les dirigeants du Guangdong continueront à mettre en œuvre les accords entre les hauts dirigeants des deux Partis et États, à favoriser davantage les échanges et la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et la localité chinoise, en particulier dans les domaines du commerce, de l'éducation, de la formation, de la culture, des sports et du tourisme, contribuant ainsi à la compréhension mutuelle entre les deux peuples.Plus tôt le même jour, Nguyen Van Nen a eu une réunion avec Guo Yonghang, secrétaire du Comité du Parti de Guangzhou, au cours de laquelle l'hôte a déclaré que sur la base du partenariat stratégique intégral Vietnam - Chine, Guangzhou attache toujours de l'importance à renforcer les échanges et la coopération avec Hô Chi Minh-Ville.Guo Yonghang a affirmé sa volonté de promouvoir les liens bilatéraux dans les domaines des chemins de fer urbains, des infrastructures, de la recherche culturelle et du tourisme.Nguyen Van Nen a déclaré qu'après 27 ans d'établissement de relations amicales et de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et la ville de Guangzhou, les deux localités avaient largement la possibilité de renforcer leur coopération.Il a exprimé l'espoir que dans les temps à venir, la coopération entre les deux villes dans tous les domaines continuera à s'élargir, notamment dans le partage d'expériences en matière de leadership, de gestion du développement socio-économique, apportant ainsi des avantages pratiques aux deux parties.Ho Chi Minh-Ville souhaite tirer les leçons de l'expérience de Guangzhou dans la planification et le développement de zones spéciales et de zones de haute technologie, dans le transfert d'applications scientifiques et technologiques, dans la construction d'un gouvernement numérique et de villes intelligentes.À cette occasion, le Conseil d'administration du chemin de fer urbain, l'Association chinoise des métros et Guangzhou Metro Group Co., Ltd ont établi conjointement des objectifs communs par le biais d'un protocole d'accord (MOU), pour soutenir conjointement la mise en œuvre de recherche stratégique pour le développement du réseau ferroviaire urbain de Hô Chi Minh-Ville, dont l'achèvement est prévu d'ici 2035.