Nguyen Thi Le, présidente du conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville et Sinlavong Khutphaythun, maire de Vientiane. Photo: sggp.com.vn



Vientiane (VNA) – Une délégation de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Nguyen Thi Le, secrétaire adjoint du Comité du Parti et présidente du conseil populaire municipal, a commencé le 24 juillet sa visite de travail au Laos.

À Vientiane, la délégation a rendu une visite de courtoisie à Sinlavong Khutphaythun, secrétaire du Comité du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) de Vientiane et maire de Vientiane, qui a tenu en haute estime cette visite au Laos, la considérant comme une expression concrète de l'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos en général, et entre Vientiane et Ho Chi Minh-Ville en particulier.

Sinlavong Khutphaythun a informé la délégation de Ho Chi Minh-Ville de la prochaine conférence sur les villes riveraines du Mékong 2019, qui aura lieu en octobre à Vientiane, avant d’inviter le président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong à y participer et à effectuer une visite officielle dans la capitale laotienne.

De sa côté, me Nguyen Thi Le a affirmé que sa ville tenait en haute estime ses relations traditionnelles avec Vientiane.

Ces derniers temps, la mégapole du Sud du Vietnam a soutenu la capitale lao dans la mise en œuvre de nombreux projets importants. En août prochain, elle accordera à Vientiane 500.000 dollars.

Le même jour, la délégation de Ho Chi Minh-Ville a visité l’ambassade du Vietnam au Laos. -VNA