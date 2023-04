Nguyen Thi That a remporté une victoire impressionnante. Photo: vnexpress.net Nguyen Thi That a remporté une victoire impressionnante. Photo: vnexpress.net

Hanoi (VNA) – La cycliste vietnamienne Nguyen Thi That a remporté le 9 avril une victoire impressionnante lors de la deuxième étape du circuit féminin du Tour de Thaïlande.Elle a terminé la course de 82,2 km organisée dans la province de Rayong - à environ 140 km au sud-est de Bangkok - en premier avec un temps de 1 heure 58,48 minutes.Ses concurrents les plus proches, Maneephan Jutatip de Thaïlande et Na Ahreum de la République de Corée, ont terminé respectivement deuxième et troisième, mais n'ont pas pu faire le poids face à la cycliste vietnamienne.Le Tour de Thaïlande qui se déroule du 8 au 10 avril a attiré 11 équipes et clubs asiatiques, qui ont participé à trois courses. La course finale d'une longueur de 89 km a lieu le 10 avril.L'équipe vietnamienne rejoint le tour avec cinq coureurs: Nguyen Thi That, Nguyen Thi Thi, Nguyen Thi Thu Mai, Bui Thi Quynh et Lam Thi Kim Ngan. -VNA