Photo : Comité d'organisation

Hanoï, 17 novembre (VNA) – La « Course pour les tortues » 2023 aura lieu le 3 décembre dans l’arrondissement de Bac Tu Liem, à Hanoï, selon le Centre d'éducation environnementale (ENV).L'événement devrait attirer plus de 400 personnes d'organisations de conservation et d'entreprises sur des distances de 21 km, 10 km, 5 km et 1 km.Il vise à sensibiliser le public à la protection des tortues d'eau douce et terrestres vietnamiennes. Le commerce et la consommation sont en effet illégaux, car ces espèces sont rares et menacées, certaines sont même actuellement au bord de l'extinction.Outre cinq espèces de tortues marines, le Vietnam abrite également 26 espèces de tortues d’eau douce et terrestres, dont 23 répertoriées comme en voie de disparition ou en danger critique d’extinction sur la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Parmi elles, huit sont strictement interdites d’exploitation et d’utilisation à des fins commerciales.Les bénéfices de l'événement seront utilisés pour soutenir les activités de conservation des tortues d'eau douce et terrestres au Vietnam. Diverses activités interactives et expositions transmettront également le message de protection des tortues d'eau douce et terrestres.- VNA