Un défilé d'ao dai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Des gens des quatre coins du pays ont participé à une discussion en ligne mettant en lumière la culture vietnamienne et partageant des mesures pour préserver les valeurs culturelles des anciens vêtements vietnamiens.

Étaient présents à l'événement le chanteur Cao Bá Hưng, vainqueur de l'émission télévisée "Sing my Song" 2016, qui porte toujours un "ao dai" traditionnel lorsqu'il se produit ; Nguyễn Đức Lộc, qui consacre son temps et son attention à faire revivre des tenues anciennes ; et l'homme d'affaires Nguyễn Xuân Sinh, qui porte souvent un « ao dai » traditionnel lorsqu'il assiste à des échanges culturels et à des événements d’affaires.

Cao Ba Hung, chanteur et gagnant de l'émission télévisée « Sing my Song » 2016, a affirmé : « Je porte souvent un +ao dai+ ou un +ao ba ba+ ou d'autres types de vêtements traditionnels lorsque je me produis sur scène. Ma carrière musicale est depuis longtemps associée aux tenues traditionnelles, pour lesquelles j'ai une passion ».

Les costumes anciens du Vietnam ne se limitent pas à l’« ao dai », car tout au long de l’histoire millénaire du pays, chaque dynastie vietnamienne avait ses propres tenues uniques. Aujourd'hui, les vêtements anciens sont portés à différentes occasions, contribuant à populariser les valeurs historiques et culturelles du Vietnam auprès des amis internationaux.

Lors de la conférence, Nguyen Xuan Sinh, directeur du groupe IMM, a exprimé son souhait que l’ao dai traditionnel fournisse un récit de l'histoire millénaire du Vietnam.

De son côté, Nguyen Duc Loc, fondateur de la marque Y Van Hien, s’est déclaré fier que Ỷ Vân Hiên et lui-même contribuons à former un marché pour les tenues anciennes. « De nombreux jeunes et marques ont maintenant présenté des produits sur le marché », a-t-il constaté.

Cette réunion en ligne a présenté de nombreuses connaissances sur les costumes anciens aux jeunes Vietnamiens, aidant à les sensibiliser aux valeurs des vêtements anciens dans la vie moderne.-VNA