Binh Duong, 29 décembre (VNA) – La sarl Becamex Tokyu, une coentreprise entre la compagnie générale Becamex IDC du Vietnam et le groupe japonais Tokyu, a commencé la construction du premier centre commercial nommé Sora Gardens SC dans la nouvelle ville de Binh Duong, province méridionale homonyme.

Cérémonie d'inauguration de l'immeuble d'appartements Sora Gardens 2. Photo : VNA

Le centre commercial s'étend sur 5.000 m² dans le quartier Hoa Phu, dans la ville de Thu Dau Mot, à l'entrée de la nouvelle ville de Binh Duong. Outre des espaces de vente au détail, restaurants et un cinéma, le centre a également été choisi par la chaîne de supermarchés japonaise AEON pour lancer son premier modèle de magasin compact de marchandises générales au Vietnam.

Le même jour, la co-entreprise a également inauguré un immeuble d'appartements appelé Sora Gardens 2, qu'elle a développé en partenariat avec le groupe Mitsubishi. Le Sora Gardens 2 couvre 84.000 m² avec 557 appartements haut de gamme sur 24 étages, répondant aux normes de qualité japonaises avec un espace de vie vert et des installations de qualité.

Dans un avenir proche, Becamex Tokyu se lancera dans d'autres projets dans la nouvelle ville de Binh Duong, tels que parc Sora Gardens, agrandissement de la zone de restauration Hikari, zone de logement commercial Midori Park, école internationale Viet Hoa et un bus rapide reliant la nouvelle ville de Binh Duong avec Suoi Tien à Ho Chi Minh-Ville.

Becamex Tokyu a été créée en mars 2012. Le groupe Tokyu est l'un des groupes japonais majeurs et historiques opérant dans les secteurs des chemins de fer, des transports, de la vente au détail, de la culture, de l'éducation et, plus particulièrement, du développement urbain.- VNA